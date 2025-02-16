CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ING Türkiye Kupası Final Maçı)

ING Türkiye Kupası final maçı derbiye sahne olacak. Yarı final maçında Galatasaray'ı 89-74 yenen Fenerbahçe Beko ile Mersinspor'u 63-83 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da oynanacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Šarūnas Jasikevičius ve Dušan Alimpijević'in nasıl hamleler yapacağı merak ediliyor. Her iki takım da kupanın sahibi olmak isterken, derbi hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN?

ING Türkiye Kupası final maçında oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Şanlıurfa 12 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI CANLI İZLE