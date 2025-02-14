Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Erkekler Türkiye Kupası

ING Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da, 12 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Kupa hedefi doğrultusunda final biletini almak için parkeye çıkacak iki büyük takımdan kimin kazanacağı ise basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, maçın yayın bilgileri ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ING Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı 14 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfa'da 12 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray basketbol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE