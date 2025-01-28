Kuralar çekildi

ING Türkiye Kupası'nda kura çekimi dün Basketbol Gelişim Merkezi'nde çekildi. Kupada Fenerbahçe Beko- Bahçeşehir Koleji, Mersinspor-TOFAŞ, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes ile Karşıyaka-Galatasaray eşleşti. Çeyrek final maçları, 11-12 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimin ardından açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri basketbolu ülkemizin çok değerli, farklı şehirlerinde organize etmek istediğimiz Dörtlü Final, bu sene Şanlıurfamızda olacak. Şanlıurfa hem tarihi hem kültürel hem de gastronomi anlamında ülkemizin çok değerli şehirlerinden biri. Dörtlü Finali 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.