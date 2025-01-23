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Haberler Basketbol Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI İZLE (THY Euroleague)

Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI İZLE (THY Euroleague)

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague 23. hafta maçında Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Anadolu Efes - Olimpia Milano maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 20:23 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 21:03
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Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI İZLE (THY Euroleague)

THY EuroLeague'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk ediyor.

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES 24-9 OLIMPIA MILANO | 1. PERİYOT OYNANIYOR🏀

ANADOLU EFES 34-16 OLIMPIA MILANO | 2. PERİYOT OYNANIYOR🏀

ANADOLU EFES'İN SON DURUMU!

Avrupa Ligi'nde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 859. RANDEVU

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan karşısında Avrupa kupalarında 859. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 858 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

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