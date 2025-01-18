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Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı 68 maç sonra kaybetti!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı 68 maç sonra kaybetti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet deplasmanda OGM Ormanspor 77-68 mağlup oldu. Sarı lacivertliler 68 maç sonra mağlubiyet aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 19:11
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı 68 maç sonra kaybetti!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maç sonra kaybetti.

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun 18. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaştı.

Başkent temsilcisine 72-59 yenilen Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maç sonra kaybetti.

Ligde son olarak ÇBK Mersin'e 2022-2023 sezonunun 14. haftasında 77-68 kaybeden Fenerbahçe Opet, o maçtan bu yana ikisi hükmen olmak üzere 68 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmüyordu.

Fenerbahçe Opet, ayrıca bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşamış oldu.

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