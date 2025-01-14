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Haberler Basketbol Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'ya transfer olduğu için mutlu

Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'ya transfer olduğu için mutlu

Fenerbahçe Beko'nun Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Errick McCollum, sarı-lacivertli ekibe transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 18:28 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 18:28
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Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'ya transfer olduğu için mutlu

Fenerbahçe TV'ye açıklamada bulunan tecrübeli basketbolcu, yapılan teklifin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek "Böyle bir teklifte bir an önce olaya entegre olup katkı vermek istersiniz. Böyle bir aile ve basketbol organizasyonunun içinde olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Karşıyaka kariyeri ve Fenerbahçe Beko'nun basketbol yapısıyla ilgili konuşan McCollum, "Geçen sene basketbol dışında pek çok şey düşünüyorduk, mümkün olduğu kadar basketbola konsantre olmak istiyorduk ama bunu başarmak zordu. Dikkatimizi dağıtan birçok an oldu. Fenerbahçe Beko'nun organizasyonu sizi tamamen basketbola konsantre edecek bir oluşum. Şu an İstanbul'a taşınıyorum, çocuklarım yeni okula gidecek ama bunları benim için düşünen insanlar var ve bu beni çok mutlu ediyor." açıklamasını yaptı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIMA KİMİN YARDIM ETTİĞİ"

Takımda yaşanan sakatlıkları hatırlatan ABD'li basketbolcu, "Sakatlıklara rağmen ne olursa olsun ekip kazanmanın yolunu bulmuş. O an biri sahneye çıkmış ve takım arkadaşlarını da galibiyete inandırmış. Takımın karakterine paralelim. O gün hangi oyuncu sahaya çıkmış, hangi oyunca kenarda kalmış benim için hiçbir önemi yok, benim için önemli olan takıma kimin yardım ettiği." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli basketbolcu, taraftara yönelik mesajında, "Takıma her zaman destek olacağım, katkı sağlayacağım. Kendimde bu hırsı ve enerjiyi görüyorum. Taraftarlarımızla birlikte hep beraber mutlu olacağımız bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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