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Efes ve Beşiktaş Avrupa sınavında
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında bugün Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adidas Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Öte yandan, Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında yarın Litvanya'nın Wolves ekibiyle karşılaşacak. BJK Fibabanka Spor Kompleksindeki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
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