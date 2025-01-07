Anadolu Efes, Luca Banchi ile anlaştı!

Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Luca Banchi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de sürdüren Banchi, artık Anadolu Efes'in başarısı için mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık," ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, 15 yıldır Anadolu Efes ailesinin bir parçası olan Tomislav Mijatović'in yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği belirtildi.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması...