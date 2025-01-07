Aliağa Petkimspor 82-81 Hapoel Holon (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Aliağa Petkimspor, evinde İsrail ekibi Hapoel Holon'u 82-81'lik skorla mağlup etti. İzmir'de oynanan karşılaşmada, temsilcimiz rakibine karşı büyük bir mücadele sergileyerek zorlu bir galibiyete imza attı.

Karşılaşma, başından sonuna kadar büyük bir heyecana sahne olurken, her iki takım da üstünlük kurmak için büyük çaba harcadı. Aliağa Petkimspor, özellikle son anlarda gösterdiği yüksek performansla maçı lehine çevirdi ve 82-81'lik galibiyetle seride 1-0 öne geçerek avantajı eline aldı.

Temsilcimiz, bu galibiyetle ardından bir sonraki maçı da kazanarak seriyi sonlandırmayı hedefliyor.