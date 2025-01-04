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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Errick McCollum'u renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko Errick McCollum'u renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'nın eski yıldızı Errick McCollum'u renklerine bağladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe Beko Errick McCollum'u renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'nın eski yıldızı Errick McCollum'u renklerine bağladı. Takımda 2.5 sezondur forma giyerek 2023'te ligde final oynayan 37 yaşındaki McCollum, hafta başında maaşı yarım yatırılınca sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı. McCollum, EuroLeague'in iddialı takımlarından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. İki takım pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakip olacak. McCollum'un yanı sıra ödeme yapılamayan kaptan Kenan Sipahi'nin de maçta forma giymeyeceği dile getirildi.

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