Fenerbahçe Beko Errick McCollum'u renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'nın eski yıldızı Errick McCollum'u renklerine bağladı. Takımda 2.5 sezondur forma giyerek 2023'te ligde final oynayan 37 yaşındaki McCollum, hafta başında maaşı yarım yatırılınca sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı. McCollum, EuroLeague'in iddialı takımlarından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. İki takım pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakip olacak. McCollum'un yanı sıra ödeme yapılamayan kaptan Kenan Sipahi'nin de maçta forma giymeyeceği dile getirildi.

UÇAKTA İPTAL

Barcelona Başkanı Laporta, Thomas Heurtel ve ailesi Çin'den Barcelona'ya uçarken transferi iptal etti. İki taraf şartlar üzerinde anlaşmıştı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Heurtel'in imza atması bekleniyordu.

PLAVSIC YETİŞTİ

Plavsic yetişti Beşiktaş Fibabanka'nın yeni transfer Uros Plavsic'in lisans işlemleri tamamlandı. Sırp pivot, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın oynanacak Anadolu Efes maçında parkeye çıkabilecek.