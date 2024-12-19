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Cimbom’a Abd’li forvet
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi. Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
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