  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Cimbom’a Abd’li forvet

Cimbom’a Abd’li forvet

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi. Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom’a Abd’li forvet
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi. Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
Dybala pazarlığında flaş detay!
DİĞER
Pınar Dilşeker sevenlerinden dua istedi! Pınar Dilşeker'in 75 yaşındaki annesi Ayşe Dilşeker hastaneye kaldırıldı
Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
Acil Merih hamlesi!
Angelino'dan flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Angelino'dan flaş açıklama! Angelino'dan flaş açıklama! 02:14
Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid! Kıtalararası şampiyon Arda'lı Real Madrid! 02:14
Gaziantep FK evinde turladı! Gaziantep FK evinde turladı! 02:14
A. Efes evinde farka gitti! A. Efes evinde farka gitti! 02:13
Dybala'da son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama... Dybala'da son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama... 02:13
2 Türk futbolcuya doping cezası! 2 Türk futbolcuya doping cezası! 02:13
Daha Eski
G.Saray'a Pogba müjdesi! Engel kalmadı G.Saray'a Pogba müjdesi! Engel kalmadı 02:13
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı 02:13
Menemen'de turlayan Ankaragücü! Menemen'de turlayan Ankaragücü! 02:13
Erzurumspor FK gruplara kaldı! Erzurumspor FK gruplara kaldı! 02:13
Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid... Arda Güler'e Alman devi talip oldu! Real Madrid... 02:13
Osimhen'in kabusu Skriniar! İlginç tesadüf.. Osimhen'in kabusu Skriniar! İlginç tesadüf.. 02:13