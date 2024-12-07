Nesibe Aydın 67-92 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 92-67 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Murat Ciner, Sertan Kırklar, Hakkı Ünver
Nesibe Aydın: Wheeler 10, Wallace 14, Nared 13, Serfa 7, İlayda Güner 3, Damla Gezgin 10, Merve Arı 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2
Fenerbahçe Opet: Atkins 7, Sevgi Uzun 7, Williams 16, Badiane 15, Milic 12, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 14, Tilbe Şenyürek 13, Ayşe Yılmaz, Sudenur Akarpa
1. Periyot: 15-18
Devre: 32-39
3. Periyot: 44-62