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Haberler Basketbol Nesibe Aydın 67-92 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nesibe Aydın 67-92 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 92-67 yendi. İşte maçın detayları... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 17:00
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Nesibe Aydın 67-92 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 92-67 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Murat Ciner, Sertan Kırklar, Hakkı Ünver

Nesibe Aydın: Wheeler 10, Wallace 14, Nared 13, Serfa 7, İlayda Güner 3, Damla Gezgin 10, Merve Arı 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2

Fenerbahçe Opet: Atkins 7, Sevgi Uzun 7, Williams 16, Badiane 15, Milic 12, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 14, Tilbe Şenyürek 13, Ayşe Yılmaz, Sudenur Akarpa

1. Periyot: 15-18

Devre: 32-39

3. Periyot: 44-62

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