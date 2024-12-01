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Haberler Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi Hüsmen Ergür hayatını kaybetti

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi Hüsmen Ergür hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi Hüsmen Ergür hayatını kaybetti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 15:48
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi Hüsmen Ergür hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi Hüsmen Ergür hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Federasyon Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi Hüsmen Ergür'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu ailesi olarak merhum Hüsmen Ergür'e Allah'tan rahmet, Başkanımıza, değerli eşi Banu Türkoğlu'na ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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