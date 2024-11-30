Fener'e sürpriz

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında ağırladığı Olimpia Milano'ya 91-85 mağlup oldu ve 6 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Bu sonuçla 6 maç sonra sahadan yenilgi ile tanışan ve 3. mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler liderliği de kaybetti. İyi bir başlangıç yapan Milano, ilk çeyreği 24-19 önde geçerken, soyunma odasına da 41-37 galip girdi. İkinci yarıya 7-0'lık seriyle başlayan Kanarya 22. dakikada 44-41 öne geçmesine rağmen final periyoduna 66-63 geride girdi. 12 sayılık farkı kapatsada F.Bahçe mağlup oldu.