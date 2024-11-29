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Haberler Basketbol FIBA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye...

FIBA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye...

FIBA dünya sıralaması kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından güncellendi. A Milli Erkek Basketbol Takım'ımız 437.4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 17:06 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 17:13
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FIBA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye...

FIBA erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer aldı. FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde Macaristan'a karşı iki galibiyet alarak puanını 429'dan 437.4'e yükselten Türkiye'nin 27. sıradaki yeri değişmedi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 10 sıra şöyle:

1 - ABD: 839 puan

2 - Sırbistan: 759.6 puan

3 - Almanya: 755.1 puan

4 - Fransa: 753 puan

5 - Kanada: 747.5 puan

6 - İspanya: 746.6 puan

7 - Avustralya: 733.2 puan

8 - Arjantin: 731.8 puan

9 - Letonya: 710.9 puan

10 - Litvanya: 701.3 puan

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