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Veolia Towers Hamburg 89-77 Türk Telekom (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanında Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'a 89-77 yenildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 00:10
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Veolia Towers Hamburg 89-77 Türk Telekom (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanında Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'a 89-77 yenildi.

Hamburg kentindeki Inselpark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 29-22 önde tamamladı. Soyunma odasına 43-39 üstün giden Veolia Towers Hamburg, üçüncü çeyreği de 68-53 önde bitirdi. Son çeyrekte Türk Telekom'un maça ortak olma çabası yeterli olmadı ve Alman ekibi sahadan 89-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Türk Telekom ligde 3. yenilgisini yaşarken, Veolia Towers Hamburg grupta ilk galibiyetini elde etti.

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