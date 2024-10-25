Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı, Cedi Osman'lı ve Ömer Faruk Yurtseven'li Panathinaikos'u konuk ediyor.
Son olarak 4. haftada Alba Berlin'i yenerek bu sezon Euroleague'de 3. galibiyetini alan temsilcimiz, evinde kazanmak istiyor.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
1. Periyot: Fenerbahçe Beko 15-21 Panathinaikos
FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.