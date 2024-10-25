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Haberler Basketbol

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de 5. hafta maçları devam ediyor. Fenerbahçe Beko sahasında Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u konuk ediyor. 3 galibiyeti bulunan temsilcimiz üst üste 2. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 20:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 21:08
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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı, Cedi Osman'lı ve Ömer Faruk Yurtseven'li Panathinaikos'u konuk ediyor.

Son olarak 4. haftada Alba Berlin'i yenerek bu sezon Euroleague'de 3. galibiyetini alan temsilcimiz, evinde kazanmak istiyor.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 15-21 Panathinaikos

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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