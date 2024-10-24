Yeni Alperenler bulacağız

Giresunlu Alperen Şengün, NBA'de Houston Rockets ile imzaladığı 5 yıllık 185 milyon dolarlık kontrat ile en pahalı Türk sporcu olurken, bu durum memleketinde sevinç ile karşılandı. Giresun'daki ilk antrenörü Salim Taslı, "Yeni Alperenler bulmak için uğraş veriyoruz" dedi.

ÇOK YETENEKLİ

8 yaşındayken Taslı'nın eğitmeye başladığı 2.11 boyundaki Şengün, buradaki 4 yılın ardından Bandırma'ya imza attı. Taslı, "İnanılmaz yetenekli ve fiziki anlamda gelişime çok açıktı. Ailesiyle karar verdik ve gitmesi gereken yere yönlendirdik. Biz de yeni Alperenler bulmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.