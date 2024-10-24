Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya konuk oluyor.

Son olarak 4. haftada Olympiakos'u yenerek bu sezon Euroleague'de 2. galibiyetini alan temsilcimiz, Milano'dan da zaferle dönmek istiyor.

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

1. Periyot: Olimpia Milano 0 - 0 Anadolu Efes

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.