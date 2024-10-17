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Haberler Basketbol

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı Litvanya'da oynanacak

Son dakika spor haberleri... Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Playtika ile 29 Ekim tarihinde oynayacağı maçın yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanacağı açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 17:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 18:20
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Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı Litvanya'da oynanacak

THY EuroLeague'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe BekoMaccabi Tel Aviv maçı, güvenlik tedbirleri sebebiyle Litvanya'ya alındı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 29 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 6'ncı hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır. Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde; Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşıyabilen Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir. Yerel saat ile 20.30'da oynanacak müsabaka taraftarlara açık olacaktır. Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır."

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