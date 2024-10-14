  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona İlkan Karaman'ın adı verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 2024-2025 sezonuna trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ismini verdiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 16:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona İlkan Karaman'ın adı verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 2024-2025 sezonuna trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ismini verdiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonuna, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın ismi verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde kalan haftaların '2024-2025 İlkan Karaman Sezonu' olarak oynatılmasını kararlaştırdı. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Gündemi sarsacak iddia! Arda F.Bahçe'ye mi dönüyor?
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok'
DİĞER
İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!
Kritik Kabine toplandı! Masada taklit ve tağşiş var! Gözler Beştepe'de
Maç ertelenecek mi? Kazancı'dan flaş açıklama!
Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi 16:44
Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor 16:40
TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi 16:15
Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! 15:59
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 15:43
Santos gittiği yerde de olay oldu! Santos gittiği yerde de olay oldu! 15:31
Daha Eski
Gündemi sarsacak iddia! Arda F.Bahçe'ye mi dönüyor? Gündemi sarsacak iddia! Arda F.Bahçe'ye mi dönüyor? 15:24
G.Saray'da Antalyaspor maçı hazırlığı G.Saray'da Antalyaspor maçı hazırlığı 14:44
İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda? 14:16
Maç ertelenecek mi? Kazancı'dan flaş açıklama! Maç ertelenecek mi? Kazancı'dan flaş açıklama! 14:00
Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi... Zaha'nın kadro dışı kalma sebebi... 13:26
İzlanda - Türkiye maçı yayın bilgileri! İzlanda - Türkiye maçı yayın bilgileri! 12:52