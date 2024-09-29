Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 37. Cumhurbaşkanlığı kupası canlı izle

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Karşılaşmaya dair detaylar aramamotorlarında araştırılırken merak edilenleri sizler için derledik.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 29 Eylül Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

AÇILIŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Basketbol Gelişim Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışla bugün hizmete girecek. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin kişilik ana salonda yapılacak tören, saat 17.00'de başlayacak. Etkinlikler ve yetenek yarışmasının yapılacağı törende F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında karşı karşıya gelecek. Merkezde 5 spor salonu, sporcular için tasarlanan otel, müze, kütüphane ve Türkiye'nin ilk basketbol lisesi yer alıyor. Basketbol Gelişim Merkezi, kadın ve erkek milli basketbol takımlarının yeni evi olacak.

TÜRKİYE'DE İLKLERİN MERKEZİ

Basketbol Gelişim Merkezi'nde; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Basketbol Lisesi, 5 ayrı salon, sporcular için tasarlanan otel, yeni kuşaklara basketbol kültürünü aşılayacak müze ve kütüphane bulunuyor. Merkez, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olarak göze çarpıyor. Öte yandan tesis erkek ve kadın milli takımlarının yeni evi olacak.