Basketbol Gelişim Merkezi’nde ilk basket Başkan Erdoğan'dan!

Türk basketbolu için büyük önem taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İLK BASKET BAŞKAN ERDOĞAN'DAN!

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bakan Kurum atış yaptı.

"Hakikaten zor." diyen Erdoğan ise ilk denemesinde topu potadan geçirmeyi başardı.

BASKETBOL TOPLARINI İMZALADI

Sahada bulunanlarla atış yapan Erdoğan, ardından üzerinde adının yazdığı Basketbol Milli Takımı forması ile basketbol toplarına imza attı.

Tesisi inceleyen Erdoğan, kendisine verilen kalem hediyesi için teşekkür edip, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından final maçını izlemek için protokoldeki yerine geçti.

BASKETBOLUN SİLİKON VADİSİ

Basketbolun Silikon Vadisi olarak tanımlanan, Basketbol Gelişim Merkezi görkemli bir törenle açıldı.

İstanbul'un kalbinde yer alan dev basketbol kompleksindeki 10 bin kişilik ana salon, altyapıya yönelik 3 özel saha, sporcular için özenle tasarlanmış otel, basketbol spor lisesi, basketbol müzesi ve kütüphanesi ile Basketbol Gelişim Merkezi, spora ve basketbol kültürüne yepyeni bir soluk getirecek.

Bu merkez, dünya çapında spor ve gösteri merkezlerinin baş sıralarında yer almak üzere tasarlandı.