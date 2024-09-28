Merkezefendi Belediyesi Basket Sharife Cooper’u kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi iki yeni yabancısıyla yollarını ayıran Merkezefendi Belediyesi Basket, oyun kurucu pozisyonu için Sharife Cooper'u kadrosuna kattı.

23 yaşında, 1.83 boyunda olan Cooper, NCAA'de ilk sezonunda 20,2 sayı 8,1 asistle oynadı. Cooper, erken profesyonel olmak istediği için NBA draftIalarına girdi ve 2. tur 48. sıradan Atlanta Hawks tarafından draft edildi. 2021-22'de Atlanta Hawks formasıyla 13 maça çıkan Cooper 3 dakika ortalama süre aldı. Geçtiğimiz sezona NBA G-League'de Cleveland Charge takımında başlayan Cooper, 45 maçta 18,7 sayı 7,2 asistle oynadı, Nisan ayında Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards'a transfer oldu.

İŞTE RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN TRANSFERİN DUYURUSU:

"Auburn Üniversitesi'nin yıldız guardı Sharife Cooper, yeni sezonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi forması giyecek!

Kolej kariyerine damga vuran Cooper, ilk sezonunda 20.2 sayı ve 8.1 asist gibi etkileyici ortalamalarla mücadele etti. Draftlara katılarak Atlanta Hawks tarafından 2. Tur 48. sıradan seçildi. Geçtiğimiz sezonu NBA G League ekiplerinden Cleveland Charge'da geçiren yetenekli oyuncu, 45 maçta 18.7 sayı ve 7.2 asist ortalamalarıyla göz doldurdu. Nisan ayında Çin ekibi Liaoning Flying Leopards'a transfer olan Cooper, 2024/25 sezonunda #buşehrintakımı için ter dökecek.

Sharife Cooper'a "Hoş Geldin" diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz!"