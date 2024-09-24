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Haberler Basketbol

GALATASARAY PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, hazırlık maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın basketbol maçını canlı izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 16:00
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GALATASARAY PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda son kez ev sahibi olan Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY - PANATHINAIKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de ASpor'da canlı yayınlanacak.

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