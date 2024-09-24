GALATASARAY PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda son kez ev sahibi olan Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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GALATASARAY - PANATHINAIKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de ASpor'da canlı yayınlanacak.