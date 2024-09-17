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Haberler Basketbol

Ergin Ataman'dan pankart açıklaması! "Bunu yapan insanlar..."

Panathinaikos ile Maccabi arasında oynanan hazırlık maçında tribünlerde açılan skandal pankart gündeme oturdu. Ergin Ataman bu çirkin provokasyonun ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 10:32
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Ergin Ataman'dan pankart açıklaması! "Bunu yapan insanlar..."

Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı ve milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Yunan ekibi Panathinaikos ile İsrail temsilcisi Maccabi arasında oynanan hazırlık maçında Yunan taraftarlardan çirkin bir provokasyon geldi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan mücadelede tribünlerde Kuzey Kıbrıs'a itafen "Yıllardır süregelen hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazan bir pankart açıldı.

Bu provokasyona Ergin Ataman sert tepki göstermişti. Son olarak Ataman yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Ben Ergin Ataman, Panathinaikos kulübünün geçen sezon yaşadığı "efsanevi" başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, "dostluk ve barışa" katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim.

İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz İmza gününde yüzlerce basketbolseverlerle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi.

Ama dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim.

Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak.

Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey basketbol sevgimiz.

İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak...

Ergin Ataman

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