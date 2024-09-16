Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon!

Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı ve milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Yunan ekibi Panathinaikos ile İsrail temsilcisi Maccabi arasında oynanan hazırlık maçında Yunan taraftarlardan çirkin bir provokasyon geldi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan mücadelede tribünlerde Kuzey Kıbrıs'a itafen "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açıldı.

Bu pankartı gören Panathinaikos koçu Ergin Atman provokasyona tepki gösterdi.

2 TEKNİK FAULLE İHRAÇ EDİLDİ

Maçın son periyodunda hakemlere itiraz eden Ataman, sahanın ortasına kadar girerek adeta kendinden geçti.

Diskalifiye işaretini hakemden önce çift yumrukla yapan Ergin Ataman oyundan atıldı.

Maccabi, karşılaşmayı 88-75 kazandı.

Maccabi'de Romain Sorkin 18, Rokas Jokubaitis 13 sayı kaydederken, Panathinaikos'ta eski Maccabili Lorenzo Brown 14, Ömer Yurtseven 12, Cedi Osman ise 8 sayı ile oynadı.