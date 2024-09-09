Haberler Basketbol

Cedi Osman: Panathinaikos kolay bir seçim oldu

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı THY EuroLeague'in son şampiyonu Panathinaikos'a imza atan milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibine transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 13:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cedi Osman: Panathinaikos kolay bir seçim oldu

2017 yılında Anadolu Efes'ten ayrılarak NBA'e giden ve burada geçirdiği 7 sezon boyunca Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs formalarını terleten Cedi Osman, Panathinaikos formasıyla Avrupa'ya döndü.

"KOLAY BİR SEÇİM OLDU"

Yunan ekibine transferi sonrası açıklamalarda bulunan milli basketbolcu "Panathinaikos benim için kolay bir seçim oldu. Panathinaikos'u ve çok küçükken bile antrenörüm olan Ergin Ataman'ı uzun yıllardır tanıyorum. Panathinaikos'lu olduğum için mutluyum. Takımdaki rolüm hakkında henüz Ergin Hoca ile konuşmadık. Konuşmak için daha fazla zamanımız olacak." yorumunu yaptı.

"ARKA ARKAYA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Cedi Osman ayrıca, "Panathinaikos ile arka arkaya şampiyonluk istiyorum. Harika bir takımımız var. EuroLeague zor ama biz en iyi takımız ve şampiyonluk için oynayacağız. EuroLeague'i hep izliyordum ve özlüyordum. Tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu!
G.Saray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar
DİĞER
Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'e övgüler yağdırdı! “Her seferinde tatile gitmek yerine…”
Narin Güran olayında kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif etti
Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Panathinaikos kolay bir seçim oldu" "Panathinaikos kolay bir seçim oldu" 13:51
F.Bahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! F.Bahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! 13:50
G.Saray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar G.Saray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar 13:33
Beşiktaş'ta Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından... Beşiktaş'ta Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından... 13:01
Icardi boğazdan yalı satın alacak! Icardi boğazdan yalı satın alacak! 12:38
İşte Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve... İşte Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve... 12:33
Daha Eski
G.Saray'a İtalyan sol bek! G.Saray'a İtalyan sol bek! 12:31
Kupada heyecan başlıyor! İşte maç programı Kupada heyecan başlıyor! İşte maç programı 11:55
G.Saray'dan Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular G.Saray'dan Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular 11:49
Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi... Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi... 11:00
Andorra - Malta maçı ne zaman? Andorra - Malta maçı ne zaman? 10:57
Makedonya - Ermenistan maçı ne zaman? Makedonya - Ermenistan maçı ne zaman? 10:53