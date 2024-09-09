Cedi Osman: Panathinaikos kolay bir seçim oldu

2017 yılında Anadolu Efes'ten ayrılarak NBA'e giden ve burada geçirdiği 7 sezon boyunca Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs formalarını terleten Cedi Osman, Panathinaikos formasıyla Avrupa'ya döndü.

"KOLAY BİR SEÇİM OLDU"

Yunan ekibine transferi sonrası açıklamalarda bulunan milli basketbolcu "Panathinaikos benim için kolay bir seçim oldu. Panathinaikos'u ve çok küçükken bile antrenörüm olan Ergin Ataman'ı uzun yıllardır tanıyorum. Panathinaikos'lu olduğum için mutluyum. Takımdaki rolüm hakkında henüz Ergin Hoca ile konuşmadık. Konuşmak için daha fazla zamanımız olacak." yorumunu yaptı.

"ARKA ARKAYA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Cedi Osman ayrıca, "Panathinaikos ile arka arkaya şampiyonluk istiyorum. Harika bir takımımız var. EuroLeague zor ama biz en iyi takımız ve şampiyonluk için oynayacağız. EuroLeague'i hep izliyordum ve özlüyordum. Tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.