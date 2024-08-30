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TRANSFER HABERLERİ | Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos’ta!

Milli antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, serbest oyuncu statüsünde bulunan Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 12:08
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TRANSFER HABERLERİ | Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos’ta!

Milli antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, serbest oyuncu statüsünde bulunan Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, son olarak NBA'de Utah Jazz forması giyen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını açıkladı. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'a imzayı atan Yurtseven, kulübe yaptığı açıklamada, heyecanlı olduğunu ve bu taraftar için oynayacağı için sabırsızlandığını söyledi.

26 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Utah Jazz formasıyla toplam 48 maçta forma giyerken, 4.6 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile oynadı.

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