Haberler Basketbol İzlanda - Türkiye MAÇI CANLI İZLE | İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İzlanda - Türkiye MAÇI CANLI İZLE | İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi 13.lük maçında U20 Milli Basketbol Takımı'mız ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Gdynia'da, Hala Gier Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 09:07 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 09:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İzlanda - Türkiye MAÇI CANLI İZLE | İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi 13.lük maçında U20 Milli Basketbol Takımı'mız ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Gdynia'da, Hala Gier Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA U20 - TÜRKİYE U20 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı 21 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da FIBA TV, internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Jose'ye gol kralı geliyor! Süper Lig'i fethedecek
Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanların teklif...
DİĞER
Burcu Özberk'ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...
Microsoft'un 'makro' krizi sonrası yazılımda yerlileşme atağı! Trilyon dolarlık CrowdStrike enkazı | 8 ay önce Davos... Ne dediler ne oldu?
F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
Barış Alper'e Ada kancası! Cimbom'un minimum beklentisi...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ivan Rakitic'in yeni takımı belli oldu! Ivan Rakitic'in yeni takımı belli oldu! 10:18
Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanların teklif... Cengiz Ünder piyangosu! İtalyanların teklif... 10:12
Jose'ye gol kralı geliyor! Süper Lig'i fethedecek Jose'ye gol kralı geliyor! Süper Lig'i fethedecek 09:55
Kerem G.Saray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar Kerem G.Saray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar 09:39
İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? 09:06
Türkiye - İspanya maçı ne zaman? Türkiye - İspanya maçı ne zaman? 08:45
Daha Eski
Bronckhorst: İstanbul’a iyi dönüyoruz Bronckhorst: İstanbul’a iyi dönüyoruz 01:16
Genç Sultanlar galip Genç Sultanlar galip 00:53
Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken... Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken... 23:08
Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip! Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip! 23:08
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı 23:08
En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... 23:07