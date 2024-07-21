İzlanda - Türkiye MAÇI CANLI İZLE | İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi 13.lük maçında U20 Milli Basketbol Takımı'mız ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Gdynia'da, Hala Gier Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İZLANDA U20 - TÜRKİYE U20 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İzlanda U20 - Türkiye U20 maçı 21 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da FIBA TV, internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
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