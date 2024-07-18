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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon grup kuraları çekildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 16:11
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda turnuvanın 2024-2025 sezonu grupları belli oldu.

Turnuvada 2 kez şampiyonluk yaşayan (2009, 2018) Galatasaray Çağdaş Faktoring, J Grubu'nda Sportiva Azoris Hotels (Portekiz), KP TANY Brno (Çekya) ve BAXI Ferrol (İspanya)/Battipaglia (İtalya) arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Çağdaş Bodrumspor ise Almanya temsilcisi Osnabrück ile eleme müsabakaları oynayacak. Bodrum temsilcisi, rakibine üstünlük sağlaması durumunda Hozono Global Jairis (İspanya), Panathinaikos (Yunanistan) ve AZS UMCS Lublin (Polonya) ile B Grubu'nda yer alacak.

Turnuvada 48 takım, 4'erli 12 grupta mücadele edecek. Eleme maçları 19-26 Eylül'de yapılacak. Grup müsabakaları ise 9 Ekim'de başlayacak.

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