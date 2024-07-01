Fenerbahçe Beko'da Şehmus Hazer'le yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Şehmus Hazer ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2021-2024 yılları arasında Fenerbahçe Beko kadrosunda yer alan sporcumuz Şehmus Hazer ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
Şehmus Hazer'e teşekkürlerimizle! 🔗 https://t.co/WZAjj9ugY4 pic.twitter.com/wMNl3hMjvL— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 1, 2024