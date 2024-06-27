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TÜRKİYE FİLİPİNLER MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Filipinler basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Basketbol Takımımız, Filipinler ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da seyircisiyle bir araya gelecek Filenin Efeleri'nin maçını canlı izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki Türkiye - Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 11:58
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TÜRKİYE FİLİPİNLER MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Filipinler basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Filipinler ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TÜRKİYE - FİLİPİNLER BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Türkiye - Filipinler basketbol maçı 27 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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