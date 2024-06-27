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Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Kelan Martin'i kadrosuna kattı

2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı basketbolcu Kelan Martin'i kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:47
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Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Kelan Martin'i kadrosuna kattı

2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı basketbolcu Kelan Martin'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Play-Off yarı final serisinde son şampiyon Fenerbahçe'ye seriler sonucu 3-0 yenilmişti.

2023-2024 sezonu başında Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzalayan Kelan Martin, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta 8.9 sayı, 4.2 ribaund ve 1.6 asist; Basketbol Süper Ligi'nde ise 35 maçta 13.4 sayı, 4.5 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

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