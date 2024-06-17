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Baldwin’e servet

Ligi kazanıp Final - Four'da 4. olan Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. M.Tel Aviv'in ABD'li yıldızı Baldwin'le 2 milyon dolar'a anlaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Baldwin’e servet

Jasikevicius yönetiminde yeni sezon planlamasını sürdüren Fenerbahçe, NBA tecrübesi bulunan İsrail ekibi M.Tel Aviv'in Amerikalı yıldızıyla 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyun kurucunun yıllık kazancının 2 milyon dolar olacağı öğrenildi.

MAÇ BAŞINA 15.6 SAYI

Baldwin, kariyerinin son iki sezonunu EuroLeague ekiplerinden Maccabi'de geçirdi. Geçen sezon 46 maçta, 15.6 sayı, 5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde NBA'de Memphis Grizzlies ve Portland Trail Blazers'ta ikişer sezon ter döktü.

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