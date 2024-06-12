Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off serisi 4. maçında Anadolu Efes'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, sezonun şampiyonu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sezonu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertlileri resmi X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.