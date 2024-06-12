Haberler Basketbol Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 23:33
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off serisi 4. maçında Anadolu Efes'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, sezonun şampiyonu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sezonu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertlileri resmi X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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