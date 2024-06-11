Efes uzattı

Türkiye Sigorta Basketbol Super Ligi final serisinin ucuncu macında F.Bahce Beko'yu son saniye basketiyle 82-81 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-1'e getirerek şampiyonluk umutlarını surdurdu. Sinan Erdem'de oynanan macları 85-74 ve 101-70 kazanarak evinde şampiyonluk karşılaşmasına cıkan F.Bahce, 56-56 girilen final periyoduna kadar ustundu. Nefeslerin kesildiği macın son 4 saniyesine 81-80 geride giren Anadolu Efes son topu kullandığı Larkin ile basketi buldu ve macı 82-81 kazandı. 4. macta ev sahibi yine F.Bahçe.