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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 20:45
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler müsabakayı kazanması takdirde şampiyonluğa ulaşacak, lacivert-beyazlılar kazanırsa ise 4. maç oynanacak.

CANLI SKOR

1. periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 11-8 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS HABER VE beIN SPORTS 5''te canlı yayınlanıyor.

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