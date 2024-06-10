Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler müsabakayı kazanması takdirde şampiyonluğa ulaşacak, lacivert-beyazlılar kazanırsa ise 4. maç oynanacak.
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1. periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 11-8 Anadolu Efes
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS HABER VE beIN SPORTS 5''te canlı yayınlanıyor.