Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisi başladı. Final serisinde 3 galibiyet elde eden takım şampiyonluğa uzanacak.

Serinin ilk maçı, normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Salonu'nda oynanıyor. Zorlu müsabakayı Kerem Baki, Mehmet Şahin ve Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetiyor.

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ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

İki takım da normal sezonda oynadığı 30 maçta 25'er galibiyet 5'er yenilgi alırken, ikili averajda üstün olan Anadolu Efes ligi ilk sırada tamamlayarak saha avantajını elde etti. Eşleşmedeki ilk 2 maç, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Lacivert-beyazlı takım yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Beko ise Beşiktaş Emlakjet'i 3-0'lık seriyle saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Eşleşmenin bir sonraki müsabakası 8 Haziran Cumartesi saat 20.30'da yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.