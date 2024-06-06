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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp seriye iyi başlamak istiyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 20:19 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 20:21
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisi başladı. Final serisinde 3 galibiyet elde eden takım şampiyonluğa uzanacak.

Serinin ilk maçı, normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Salonu'nda oynanıyor. Zorlu müsabakayı Kerem Baki, Mehmet Şahin ve Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetiyor.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES 0-0 FENERBAHÇE BEKO

Skoru güncellemek için tıklayın...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

İki takım da normal sezonda oynadığı 30 maçta 25'er galibiyet 5'er yenilgi alırken, ikili averajda üstün olan Anadolu Efes ligi ilk sırada tamamlayarak saha avantajını elde etti. Eşleşmedeki ilk 2 maç, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Lacivert-beyazlı takım yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Beko ise Beşiktaş Emlakjet'i 3-0'lık seriyle saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Eşleşmenin bir sonraki müsabakası 8 Haziran Cumartesi saat 20.30'da yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

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