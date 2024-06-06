Haberler Basketbol Anadolu Efes 74-85 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç özeti izle

Anadolu Efes 74-85 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç özeti izle

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 85-74 galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 22:26
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Anadolu Efes 74-85 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç özeti izle

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisi başladı. Final serisinde 3 galibiyet elde eden takım şampiyonluğa uzanacak.

Serinin ilk maçı, normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Salonu'nda oynandı. Zorlu müsabakayı Kerem Baki, Mehmet Şahin ve Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmayı 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin ikinci müsabakası 8 Haziran Cumartesi saat 20.30'da yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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