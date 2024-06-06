Anadolu Efes 74-85 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç özeti izle

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisi başladı. Final serisinde 3 galibiyet elde eden takım şampiyonluğa uzanacak.
Serinin ilk maçı, normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Salonu'nda oynandı. Zorlu müsabakayı Kerem Baki, Mehmet Şahin ve Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmayı 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmenin ikinci müsabakası 8 Haziran Cumartesi saat 20.30'da yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.