Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı heyecanla bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporesverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı 3 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.