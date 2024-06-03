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Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Yarı final maçını iki takım da kazanmak istiyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 09:50
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Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı heyecanla bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporesverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı 3 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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