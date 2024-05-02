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1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun
Federasyonlar, 1 Mayıs'ı kutladı. Basketbol Federasyonu, "Yaşamın her alanına çalışmalarıyla değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" derken, Voleybol Federasyonu, "Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
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