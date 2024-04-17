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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği müsabaka öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 15:55 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 16:00
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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 19:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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