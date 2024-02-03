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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 73 - 83 Beşiktaş Emlakjet | Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:49 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:54
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 73 - 83 Beşiktaş Emlakjet | Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti.

Beşiktaş, ilk periyodu 19-3, devreyi de 41-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoyodu 70-50 önde giden Beşiktaş, maçı 83- 73 kazandı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

BEŞİKTAŞ: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13,

1. PERİYOT: 13-19

DEVRE: 33-41

3.PERİYOT: 50-70

5 FAUL: Mitchell (Beşiktaş)

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