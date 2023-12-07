Haberler Basketbol Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ergin Ataman arasında güldüren diyalog!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ergin Ataman arasında güldüren diyalog!

Atina'da temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip ErdoğanPanathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile bir araya geldi. Erdoğan ile Ataman arasında geçen görüşme, gülümseten anlara sahne oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 22:17 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 22:41
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ergin Ataman arasında güldüren diyalog!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamında Atina'da temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyaretinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile de görüşerek bir süre sohbet etti.

Mega TV'nin haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında geçen görüşme, gülümseten anlara sahne oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neden Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos'a gittin?" sorusuna Ergin Ataman gülerek "Panathinaikos yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye buraya geldim" diyerek cevap verdi.

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