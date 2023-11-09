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Obra'ya rakip

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bugün Sırbistan'dan Partizan'a konuk olacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Obra'ya rakip

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bugün Sırbistan'dan Partizan'a konuk olacak. Maç saat 22.30'da başlayacak. Temsilcimiz, 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle, 4. sırada yer alıyor. Partizan'ın başında, Fenerbahçe'yi 7 sezon çalıştıran Obradovic bulunuyor.

ÇIKIŞ ZAMANI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün evinde Litvanya'dan Z.Kaunas'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç, 20.30'da başlayacak. Temsilcimiz, 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15., Z.Kaunas ise 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

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