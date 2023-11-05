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Reeder Samsunspor 73-93 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 93-73 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 18:56
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Reeder Samsunspor 73-93 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 93-73 mağlup etti.

Karşılaşmayanın ilk 5 dakikası iki takımın peş peşe bulduğu basketlerle 12-12 eşitlikle geçildi. Reeder Samsunspor, Mooney ve Crawford'ın art arda attığı 3'lük atışlarıyla ilk periyodu 27-23 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ağırlığını koyan Anadolu Efes, Zizic ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 43-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan misafir takım 24. dakikada farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Bu periyotta dıştan peş peşe 3 sayı bulan Anadolu Efes farkı 3. çeyreği 66-51 önde tamamladı.

Son periyoda 15 sayı farkla giren Anadolu Efes, farkı artırarak karşılaşmadan 93-73 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında Samsunspor taraftarları misafir takımı tribünlere çağırarak, 'Sizinle gurur duyuyoruz' şeklinde tezahürat yaptı.

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