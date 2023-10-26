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Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:01
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Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 5. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de S Sport ve S SportPlus'ta canlı olarak yayınlanacak.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşmada, iki takımın da ligde ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. Anadolu Efes averajla 11'inci, Olympiakos da 9'uncu sırada yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 806. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 806. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 558. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.

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