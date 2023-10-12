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ANADOLU EFES REAL MADRID CANLI İZLE | Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de 2. hafta müsabakaları sürüyor. Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:20
ANADOLU EFES REAL MADRID CANLI İZLE | Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 2. hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı 12 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta naklen canlı yayınlanacak.

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