Potada şov zamanı

Filipinler Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası, bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Beş şehirde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finalden itibaren eleme usulüyle oynanacak maçların ardından finale yükselecek iki ekip ise 10 Eylül'de dünyanın en büyüğü olmak için oynayacak
FilipinlerJaponya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası, bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Beş şehirde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finalden itibaren eleme usulüyle oynanacak maçların ardından finale yükselecek iki ekip ise 10 Eylül'de dünyanın en büyüğü olmak için oynayacak